انت الأن تتابع خبر بطريقة رومانسية.. عقيل الرئيسي يحتفل بعيد ميلاد فرح الهادي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل مشهور مواقع التواصل الإجتماعي عقيل الرئيسي، بعيد ميلاد زوجته الفاشنيستا فرح الهادي بطريقة رومانسية.

وشارك عقيل متابعيه عبر حسابه الرسمي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحتفل بعيد ميلاد فرح برفقة أطفالهما نوح وآدم.

وأرفق عقيل الفيديو بتعليق رومانسي عبر فيه عن حبه الكبير لفرح قائلا: "كل عام وانتي بنتي وزوجتي وحبيبتي وأم عيالي وصديقتي أحبك والعمر كله".

وخطف إبنهما آدم الأنظار بعفويته ولطافته في مقطع الفيديو، إذ ظهر وهو يتفاعل مع والدته ووالده.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وحرصوا من خلال تعليقاتهم على توجيه التهنئة لفرح بعيد ميلادها، كما تمنوا للعائلة السعادة والفرح الدائم.