راكيش أوبدهياي يقدّم "Pehli Aas Ho Tum" للعالم.. ألبوم جديد يجتاح 160 منصة رقمية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أطلق المخرج الموسيقي راكيش أوبدهياي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "Pehli Aas Ho Tum"، والذي أصبح متاحًا الآن على منصة Audio7، ليصل إلى الجماهير في أكثر من 120 دولة عبر 160 منصة رقمية.

يضم الألبوم أعمالًا كتبها الشاعر الغنائي سيد جيلاني، فيما تولّى التلحين المبدع سارباريش ماجومدار. وقدّم الفنان راكيش أوبدهياي أداءً مميزًا لأربع من أغاني الألبوم، ليضفي عليها بصمته الخاصة.

وفي رسالة لجمهوره، عبّر أوبدهياي عن سعادته بهذا الإصدار، داعيًا عشاق الموسيقى للاستماع إليه ومشاركة آرائهم.