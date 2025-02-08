عمرو عبد العزيز يروج لمسلسل "العتاولة 2" عبر إنستجرام استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان عمرو عبد العزيز جمهوره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" صورة جديدة من كواليس مسلسله المرتقب "العتاولة 2"، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025 عبر شاشة MBC ومنصة "شاهد".

وظهر عبد العزيز بإطلالة مميزة، مرتديًا جاكيت فضي ونظارات شمسية بيضاء، مما يعكس أجواء العمل الذي يبدو أنه يحمل طابعًا كوميديًا أو أكشنًا مشوقًا.

وأرفق الفنان الصورة بتعليق حماسي قال فيه:"بسم الله توكلنا على الله.. طلبه الكوتش اللي بيدي وما بياخدش".

ويشير هذا التعليق إلى أحد العبارات المرتبطة بشخصيته في المسلسل، مما زاد من حماس الجمهور الذي تفاعل مع المنشور، متسائلين عن تفاصيل الدور الذي سيقدمه عبد العزيز في الموسم الجديد من العمل، خاصة بعد نجاح الجزء الأول.

"العتاولة 2" هو استكمال لمسيرة نجاح الجزء الأول، الذي حقق نسب مشاهدة عالية عند عرضه. ولم يتم الكشف بعد عن القصة الكاملة للجزء الثاني، لكن من المتوقع أن يشهد العديد من المفاجآت والمواقف الكوميدية المثيرة.

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم، فيما تتولى شبكة MBC عرضه حصريًا في الموسم الرمضاني المقبل، ليكون أحد أبرز الأعمال المنتظرة على الساحة الدرامية.



مسلسل" العتاولة 2" يشارك فى بطولته نخبه كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ،زينة، باسم سمرة، هدى الاتربي ومصطفى أبو سريع وآخرين من الفنانين المشاركين فى الجزء الأول، بالإضافة إلى نجوم آخرين قد انضموا مؤخرا للجزء الثاني.

مسلسل "العتاولة" من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج "سيدارز آرت برودكشن" صباح إخوان.

يُذكر أن عمرو عبد العزيز يعتبر من الفنانين الموهوبين الذين يتمتعون بحضور قوي على الشاشة، وقدم العديد من الأدوار الناجحة التي تنوعت بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.