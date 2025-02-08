إلهام شاهين تفاجئ جمهورها بشخصية شريرة في "سيد الناس".. تحدٍّ جديد يقلب الموازين!

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة إلهام شاهين لخوض تجربة درامية استثنائية خلال الموسم الرمضاني المقبل، من خلال مسلسل "سيد الناس"، حيث تجسد شخصية "اعتماد الهواري"، وهي امرأة قوية ومسيطرة تحمل الكثير من الصفات الشريرة التي لم يعتد عليها جمهورها في أدوارها السابقة.

تحول درامي غير متوقع

ما يميز هذه التجربة أن إلهام شاهين لم تكتفِ فقط بتقديم شخصية شريرة، بل حرصت على تقديمها بعمق نفسي واجتماعي يُظهر دوافع هذه الشخصية وخلفياتها المعقدة، مما يجعلها أكثر من مجرد شخصية شريرة نمطية.

وأضافت شاهين أن "اعتماد الهواري" ليست سيدة أعمال راقية أو امرأة تعيش حياة الرفاهية، بل على العكس، هي امرأة من بيئة شعبية قاسية، تتعامل بطرق غير تقليدية وتفرض سيطرتها على من حولها، مما يجعلها شخصية محورية في الصراع الدرامي بالمسلسل."

ويشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما، من بينهم عمرو سعد، بشرى، أحمد زاهر، خالد الصاوي، ريم مصطفى، وسلوى عثمان، وهو من تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.

وتُعد هذه التجربة إضافة مهمة لمسيرة إلهام شاهين، خاصة أنها تمثل نقلة نوعية في اختيار أدوارها، حيث اعتادت تقديم شخصيات قوية ولكنها تحمل بُعدًا إنسانيًا، بينما في "سيد الناس" تخوض تجربة مختلفة بتقديم شخصية شريرة بشكل خالص، لا تنصف المرأة بل تستخدم قوتها لتحقيق مصالحها الشخصية فقط.

إلهام شاهين.. مسيرة من التحديات والنجاحات

على مدار سنوات، استطاعت إلهام شاهين أن تحفر اسمها بين نجمات الصف الأول في السينما والتلفزيون، مقدمة أعمالًا أصبحت من العلامات البارزة في تاريخ الدراما المصرية. فمنذ بدايتها، جذبت الأنظار بأدائها القوي والمتنوع في أفلام ومسلسلات ناجحة مثل "ليالي الحلمية"، "نصف ربيع الآخر"، و"قصة الأمس".

ولم تكتفِ شاهين بأن تكون مجرد ممثلة، بل تحولت إلى رمز للقوة والتحدي، حيث تختار دائمًا أدوارًا غير تقليدية تترك بصمة واضحة في كل عمل تقدمه. واليوم، مع "سيد الناس"، تواصل هذه المسيرة، رافعة شعار "التجديد والمغامرة"، مؤكدة أن الفن لا يعرف التكرار، بل يحتاج إلى التطور المستمر والجرأة في الاختيار.

فهل ستنجح إلهام شاهين في مفاجأة جمهورها بهذا الدور الجديد؟ وهل ستتمكن "اعتماد الهواري" من أن تكون واحدة من الشخصيات الأيقونية في تاريخ الدراما المصرية؟ الإجابة ستكون مع عرض المسلسل في رمضان المقبل.