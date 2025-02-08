تامر فرج يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته في "شهادة معاملة أطفال" وتعاونه مع محمد هنيدي للمرة الثالثة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الفنان تامر فرج تقديم أدوار مميزة تجمع بين الكوميديا والدراما، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الوجوه التي استطاعت أن تترك بصمة في الأعمال الفنية خلال السنوات الأخيرة.

وبعد نجاحه في عدة أعمال متنوعة، يعود من جديد ليطل على جمهوره من خلال المسلسل الكوميدي "شهادة معاملة أطفال"، الذي يشارك في بطولته النجم محمد هنيدي، ليشكل معه ثنائيًا كوميديًا ينتظره الجمهور بشغف.

د. شهاب.. شخصية استغلالية تسعى وراء "التريند"

في حوار خاص لـ"دوت الخليج الفني"، كشف تامر فرج عن تفاصيل شخصيته في المسلسل، حيث يجسد دور "د. شهاب"، وهو مدير المستشفى التي يتواجد فيها عبد الستار، المحامي الذي يؤدي دوره محمد هنيدي.

وأوضح فرج أن الشخصية تتسم بطابع استغلالي إلى حد ما، إذ يسعى د. شهاب لاستغلال وجود عبد الستار في المستشفى من أجل تحقيق التريند، مما يؤدي إلى الكثير من المواقف الكوميدية بينهما.

وأضاف فرج: "الشخصية ليست معقدة، بل ممتعة جدًا، وستعيد إلى الأذهان شخصية "بكير الحلواني"، ذلك المدير العنيف والاستغلالي الذي يحبه الناس رغم كل شيء. فـد شهاب طبيب يسعى لمصلحته الشخصية، لكنه في الوقت نفسه شخصية "الشرير المحبوب" الذي يترك تأثيرًا خاصًا لدى الجمهور."

التعاون الثالث مع محمد هنيدي.. تجربة مميزة وصداقة ممتدة

وتحدث تامر فرج عن كواليس العمل مع الفنان محمد هنيدي، مؤكدًا أن العمل معه دائمًا يحمل طابعًا خاصًا، ويتميز بالكوميديا الخفيفة والأجواء المرحة، مضيفًا: "ما جذبني للمشاركة في المسلسل هو أنني أعمل للمرة الثالثة مع النجم محمد هنيدي، وهو شرف كبير لي. أنا أحبه كثيرًا على المستوى الشخصي، وربما هذا أكثر ما شجعني على قبول الدور دون تردد."

وتابع فرج: "تجربتي مع هنيدي ممتعة منذ أن شاركته في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وهو من أوائل المسلسلات التي عملت بها معه، وكان من إخراج سامح عبد العزيز. ثم تكررت التجربة في مسلسل "أرض النفاق"، وخلال تلك السنوات أصبحت علاقتنا أكثر قوة، وأصبحنا أصدقاء. وعندما تم ترشيحي لهذا الدور، لم أتردد لحظة في الموافقة، لأن العمل مع هنيدي متعة حقيقية."

مسلسل "شهادة معاملة أطفال".. كوميديا اجتماعية بتوقيع محمد سليمان عبد المالك وسامح عبد العزيز

يعتبر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة، حيث يعتمد على الكوميديا الاجتماعية التي تناقش قضايا مختلفة من خلال شخصية عبد الستار، المحامي الذي يواجه العديد من المواقف الطريفة أثناء رحلته.

المسلسل من تأليف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج شركة United Studios، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: محمد هنيدي، محمود حافظ، نهى عابدين،تامر فرج، جيهان خليل، صبري فواز، سما إبراهيم، وغيرهم.

ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل، حيث ينتظر الجمهور رؤية محمد هنيدي في دور جديد مليء بالمواقف الكوميدية، إلى جانب الأداء المميز لتامر فرج، الذي سيقدم شخصية تحمل الكثير من المفاجآت.