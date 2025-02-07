نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور محمود: سعيد بردود الأفعال على منتصر فى "صفحه بيضا" وحسمت وجودي في السباق الرمضاني "في لحظة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بردود الأفعال عن دوره في مسلسل "صفحة بيضا" والذى يعتبر التعاون الرابع بيينه الفنانة حنان مطاوع.



وأكد نور أن حنان مطاوع "وش السعد عليه" وأنهما يمتلكان كمياء فنية خاصة بهما تصل للمشاهد.



وأضاف شخصية منتصر من الشخصيات الغنية جدا بالنسبة لأي ممثل بسبب التحولات الدرامية التي ستظهر في باقي الحلقات، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج المخرج الموهوب أحمد حسن الذى استمتعت بالعمل معه.

ومن جانب آخر أوشك الفنان نور محمود على الانتهاء من تصوير مسلسل "في لحظة" والذى يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد وبطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين ونجلاء بدر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي ويقدم من خلاله الفنان نور دور رجل أعمال تربطه علاقة صداقة ببطل العمل أحمد فهمي.