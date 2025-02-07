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أحمد جودة - القاهرة - مسرحية "المحاكمة" تأخذ جمهور الرياض في تجربة تفاعلية مميزة



يستعد مسرح محمد العلي لاستقبال المسرحية التفاعلية “المحاكمة”، إحدى روائع الكاتبة العالمية أجاثا كريستي، والتي ستُعرض خلال الفترة من 10 إلى 14 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض.

المسرحية من بطولة النجم محسن محيي الدين، محمد مهران، ومنة حمدي، وتقدم تجربة فريدة من نوعها حيث يصبح الجمهور جزءًا من أحداث المحاكمة، مما يضيف بُعدًا تفاعليًا مشوقًا للمسرح الكلاسيكي.

مسرحية "المحاكمة" تأخذ جمهور الرياض في تجربة تفاعلية مميزة

أحدث أعمال الفنان محسن محيي الدين

يذكر أن محسن محيي الدين سيشارك ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، بمسلسل المداح الجزء الخامس بإسم "أسطورة العهد"، ويُعد ذلك واحدًا من من أهم الأعمال الدرامية المنتظر عرضها في رمضان 2025.

قائمة أبطال مسلسل المداح 5

وتضم قائمة أبطال مسلسل المداح 5: «حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، سهر الصايغ، حنان سليمان، خالد سرحان، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، جوري بكر، مي كساب، طارق النهري، إيمان يوسف، محسن محيي الدين، محمد عبد الحافظ، دارين حداد»، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة صادق الصباح.



قصة مسلسل "المداح 5"

يستأنف حمادة هلال مسلسل «المداح»، في الموسم الخامس، حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه على التغلب عليهم والتخلص من شرورهم وسط العديد من التطورات المختلفة، شهد خلق أحداث جديدة ومختلفة وبعيدة عن الملل، فضلًا عن وجود شخصيات جديدة.