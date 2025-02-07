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أحمد جودة - القاهرة -



كشفت منصة “Watch it” الرقمية عن بوستر جديد لمسلسل “وتقابل حبيب”، والذي تخوض بطولته النجمة حنان سليمان، وأكدت المنصة عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” قائلة: "النجمة حنان سليمان في دراما مثيرة هتشدكم في مسلسل وتقابل حبيب يُعرض في رمضان 2025".

حنان سليمان تخوض دراما مشوقة في “وتقابل حبيب” خلال رمضان 2025



ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”



تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

آخر أعمال حنان سليمان

كما شهد رمضان الماضي عرض مسلسل “مليحة”، الذي قامت ببطولته الفنانة حنان سليمان إلى جانب نخبة من النجوم، من بينهم دياب، ميرفت أمين، سيرين خاس، ديانا رحمة، علي الطيب، أمير المصري، وأشرف زكي، بالإضافة إلى عدد من الوجوه المميزة مثل حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، روفي الشناط، ومروان عايش.

المسلسل من تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وإنتاج شركة DS+. ولضمان سير العمل بسلاسة، استعان فريق الإنتاج بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراجية ثانية عملت بالتوازي مع الوحدة الأساسية، مما ساهم في خروج العمل بصورة مميزة ضمن السباق الرمضاني.