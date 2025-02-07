نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع التشويق والإثارة.. Watch It تطرح بوستر أحمد فتحي في مسلسل "جودر 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت منصة “Watch it” الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “جودر 2”، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد فتحي، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة، وشوقت المنصة جمهورها للعمل المنتظر من خلال منشور على “فيس بوك” جاء فيه: “أساطير خيالية مشوقة مع النجم أحمد فتحي في مسلسل جودر 2 في رمضان 2025”.

التشويق والإثارة.. Watch It تطرح بوستر أحمد فتحي في مسلسل "جودر 2"



المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يستند العمل إلى القصة الشهيرة “جودر الصياد”، المستوحاة من ألف ليلة وليلة، والتي تمتد أحداثها عبر الليالي 608 إلى 633. تدور القصة حول جودر بن التاجر عمر وما يمر به من مغامرات مشوقة مع أخويه، حيث يعتبر جودر من أكثر الشخصيات الأسطورية شهرةً في الموروث العربي، ولم يسبق تقديمها دراميًا من قبل.