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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة “Watch it” الإلكترونية عن بوستر فردي للفنان محمد نجاتي ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا”، الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان في أولى تجاربه بالدراما الصعيدية.

وشاركت المنصة البوستر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة: “شوفوا الدراما والتشويق مع النجم محمد نجاتي في مسلسل حكيم باشا في رمضان 2025 على WATCHIT”.

“حكيم باشا”.. دراما صعيدية مشوقة تجمع مصطفى شعبان ومحمد نجاتي في رمضان 2025

أبطال المسلسل:

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

ثنائية جديدة بين مصطفى شعبان وأحمد خالد أمين

يشهد “حكيم باشا” التعاون الأول بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، بينما يجدد تعاونه مع المؤلف محمد الشواف للمرة الثالثة، بعد نجاحهما معًا في مسلسلي “بابا المجال” (2023) و“المعلم” (2024).



“حكيم باشا”.. دراما صعيدية بلمسات تشويقية

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر “حكيم باشا”، خاصة مع تصاعد شعبية الأعمال الصعيدية التي تجمع بين الدراما الإنسانية والصراعات المشوقة. فهل يواصل مصطفى شعبان تألقه في رمضان 2025؟ هذا ما ستكشفه الحلقات مع بداية الشهر الكريم.