“وتقابل حبيب”.. صلاح عبدالله يعود بدراما مليئة بالمفاجآت في رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة -



كشفت منصة “Watch it” الرقمية عن بوستر جديد لمسلسل “وتقابل حبيب”، ظهر فيه الفنان الكبير صلاح عبدالله، استعدادًا لعرض العمل خلال الموسم الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة.

وشوقت المنصة الجمهور بأجواء المسلسل عبر منشور على “فيس بوك” جاء فيه: “دراما ومشاعر ومفاجآت، النجم صلاح عبد الله في مسلسل وتقابل حبيب في رمضان 2025”.

“وتقابل حبيب”.. صلاح عبد الله يعود بدراما مليئة بالمفاجآت في رمضان 2025



ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”



تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله

وفي سياق آخر شارك الفنان صلاح عبدالله في بطولة مسلسل "تيتا زوزو" الذي إنطلق عرضه في الفترة الماضية عبر شاشة قنوات دي إم سي، وجسد خلال أحداث المسلسل دور "سالم".

أبطال مسلسل تيتا زوزو



ويشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم الفن إلى جانب الفنانة إسعاد يونس، وهم: نور محمود، صلاح عبدالله، سمر علام، إيناس كامل، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم الشباب والوجوه الجديدة، وأيضا العمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.