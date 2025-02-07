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أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت المطربة مروة ناجي تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد طرحها أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "أنا مش قد غيابك".

تفاصيل أغنية “أنا مش قد غيابك”

وأغنية "أنا مش قد غيابك" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان مدين، توزيع خالد نبيل، مكس وماستر هاني محروس، إخراج أحمد أسامة.

بأغنية "أنا مش قد غيابك".. مروة ناجي تتصدر تريند يوتيوب السعودية

ومن كلمات "أنا مش قد غيابك": أنا مش قد غيابك..

ليه طولت غيابك

عذب فيه وقرب.. وأنا راضية بعذابك

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بٌعدك

وحشتني الحنية

أنا كملت حياتي

علشان ألقى حياتي

لو بتفكر فيه ارحم قلبي شوية

ياللي بتقسى في بعدك

وحشتني الحنية

حتى ولو في منامي

دايما جنبي ليلاتي

أنا بتحمل بُعدك عني

على أمل إني أقابلك

أنا بعدك لا بكمل عمري

وما عشتوش من قبلك.

وتعد أغنية "أنا مش قد غيابك" هي أولى أغنيات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أنا الأولى"، وقامت مروة بالترويج لأغنيتها عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من خلال نشر البوستر الدعائي معلقة: "أنا مش قد غيابك"، أول أغنية من ألبومي قريبًا.. جاهزين ؟".

جدير بالذكر إنه تستعد مروة ناجي، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 8 فبراير المقبل، ويحمل الحفل شعار "خمسون عامًا على ذكرى أم كلثوم"، بمناسبة مرور 50 عامًا على ذكرى وفاة كوكب الشرق أم كلثوم، كما تستعد أيضًا لإحياء حفل عيد الحب يوم 13 فبراير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مروة ناجي كانت قد شاركت في إحتفالية عيد الشرطة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعرض مسرحي غنائي بعنوان مصر خط أحمر وقالت عنها "عشت أيام تاريخية، وكلي فخر بتلك اللحظات الاستثنائية لغنائي وتمثيلي بمسرحية "مصر خط أحمر" في حفل عيد الشرطة 73، أمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. ستظل تلك التجربة خالدة في الذاكرة ولا يمكن نسيانها".