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أحمد جودة - القاهرة - أحمد سعد يتألق بأغانيه في حفل بطولة الجولف العالمية بالسعودية



أحيا النجم أحمد سعد واحدة من أقوى حفلاته في السعودية في افتتاح بطولة الجولف العالمية، والتي رفعت شعار كامل العدد، وظهر من خلالها بلوك جديد لفت الأنظار إليه، وشهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدم سعد خلال الحفل باقة كبيرة من أغاني ألبومه الجديد "حبيبنا" كما قدم أغانيه الأخرى الذى تفاعل معها جمهوره.



أحمد سعد يرفع شعار كامل العدد في حفل بطولة الجولف العالمية بالسعودية

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، ألبومه الغنائى الجديد "حبيبنا" عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، فى مفاجأة لجمهوره يقدمها بمشاركة عدد كبير من أهم صناع الموسيقى فى الوطن العربى.



أحمد سعد يتألق بأغانيه في حفل بطولة الجولف العالمية بالسعودية

أحمد سعد يشعل الأجواء بحفل افتتاح بطولة الجولف العالمية

ألبوم "حبيبنا" لـ أحمد سعد يتكون من 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته فى المجال الفنى خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية فى ألبوم غنائى بشكل مختلف.



ويضم الألبوم أغنية "حبيبنا" التى تحمل اسم الألبوم وهى من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.



ومن أغاني الألبوم أغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية "أنا مشيت" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية "عمري اللي فات" من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.