نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخرج "جريمة منتصف الليل" ينتهي من المونتاج تمهيدا لعرضه رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



انتهى المخرج عصام شعبان من عملية المونتاج والتلوين لمسلسل "جريمة منتصف الليل" الذي يشارك في بطولته النجوم أحمد عبد العزيز، ورانيا يوسف، تمهيدا لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

أحداث مسلسل “جريمة منتصف الليل”

وتدور أحداث مسلسل "جريمة منتصف الليل" حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، ومن هنا تبدأ الأحداث في الاشتعال.

بوستر مسلسل “جريمة منتصف الليل”

رانيا يوسف من مسلسل “جريمة منتصف الليل”

صلاح عبدالله من مسلسل “جريمة منتصف الليل”

حيث يرصد العمل أحداث اجتماعية تشويقية، وتدور قصته في ١٥ حلقة، حول جريمة من الواقع حدثت منذ ١٥ عاما، كما يرصد العمل بعض القضايا الاجتماعية والتعليمية التي تحدث في الجامعات الخاصة.



المسلسل بطولة رانيا يوسف، أحمد عبدالعزيز، الفنان القدير صلاح عبدالله، محمد عز، حسني شتا، ملك قورة، ميار الغيطي، إلهام عبدالبديع، محمد مهران، عفاف شعيب، أحمد جمال سعيد، محمد سليمان. وآخرون.

كما يشارك في البطولة من السعودية، كلا من النجوم ليلى سلمان، على السبع، ونوف العبدالله، في أول ظهور لهم بالدراما المصرية.

يذكر إن "جريمة منتصف الليل" من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان، ومن إنتاج شركة Aa 1 shoot، للمنتج علاء الزير.