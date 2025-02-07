نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قناة “هي” تطرح البوستر الفردي للنجمة غادة عبد الرازق من مسلسل “شباب امرأة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة هي عن البوستر الفردي للنجمة غادة عبد الرازق من مسلسلها الجديد شباب امرأة، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

وظهرت غادة عبد الرازق في البوستر بإطلالة تعكس شخصية “شفاعات”، التي تقدمها في العمل، وسط أجواء تحمل طابع الحارة المصرية القديمة، مما يزيد من حالة التشويق والترقب لدى الجمهور.

المسلسل مستوحى من الفيلم الشهير شباب امرأة، الذي قدّمته النجمة الراحلة تحية كاريوكا، ولكن برؤية جديدة تناسب العصر الحديث. ويشارك في بطولته عدد من النجوم، من بينهم بيومي فؤاد، نضال الشافعي، وسمية الخشاب، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج حسام علي.

جدير بالذكر أن المسلسل يعد أحد أبرز الأعمال التي تراهن عليها قناة هي في سباق دراما رمضان، حيث تسعى لتقديم محتوى درامي قوي ومختلف، يجمع بين الأصالة والمعاصرة.