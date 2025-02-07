انت الأن تتابع خبر كواليس تصوير بوستر "بالدم" تثـ ـير حماس الجمهور للمسلسل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من كواليس تصوير البوستر الرسمي لمسلسل "بالدم"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

وظهر في مقطع الفيديو، أبطال المسلسل، أثناء تصوير البوستر الرسمي، وهم يقفون أمام شجرة كبيرة، وينظرون نحو الأعلى لإلتقاط الصورة، ما أثار تفاعل عدد كبير من الناشطين على الإنترنت، الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة العمل.

مسلسل "بالدم" من بطولة عدد كبير من الممثلين، أبرزهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غبريال يمين، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، نوال كامل، سمارة نهرا، إلسي فرنيني ورفيق علي أحمد. المسلسل من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر، وإنتاج إيغل فيلمز.