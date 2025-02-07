انت الأن تتابع خبر إنتهاء تصوير "نسمات أيلول".. وهكذا علقت رشا شربتجي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنتهت المخرجة السورية رشا شربتجي، من تصوير مسسل "نسمات أيلول"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وشاركت رشا الجمهور، مقطع فيديو من كواليس التصوير، وكتبت: "انتهينا من تصوير مسلسل نسمات أيلول بـ سوريا الحبيبة بعد شهور متعبة من التصوير

على أمل يحقق هاد العمل النجاح المطلوب وينال محبتكن

شكراً لكل فريق العمل وللكوتش المبدع المُخرج يزن شربتجي، كانت شراكة ممتعة انبسطت فيها كتير، وحققتْ بالنسبة إلي مكسب كبير على الصعيد الفني والإنساني

وأنا سعيدة بإنجاز ورق جديد للكاتب المبدع علي معين صالح اللي بيقدر يخلق شخصيات حقيقية وساخرة بنفس الوقت، شخصيات بتشبهنا وما بتشبهنا ما انطرح متلها قبل، وانشالله تحبوها متل ما أنا حبيتها

شكراً من القلب لكل الجهود اللي بذلها باسل عبدالله المنتج الفني

سالم درباس مدير العمليات الفنية والمونتاج

وسيم بدر المخرج المنفذ

ومديرا التصوير والإضاءة محمد مغراوي ورائد صنديد

ولكل طاقم العمل أمام وخلف والكاميرا".