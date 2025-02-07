نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يغوي تربية الحمام".. تعرف على تفاصيل شخصية أحمد مكي في "الغاوي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك النجم أحمد مكي خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل “الغاوي”، ويجسد خلال الأحداث شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوي تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقاؤه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

القائمة الكاملة لـ ابطال مسلسل الغاوي

وتضم قائمة أبطال مسلسل الغاوي، كل من أحمد مكى، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.

تفاصيل مسلسل الغاوي

وبدأ مكي تصوير مسلسل الغاوي في ديسمبر الماضي، وكان يحمب في البداية اسم مؤقت هو عين شمس، ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الشعبية، حيث يظهر فيه أحمد مكي لأول مرة بعيدًا عن الكوميديا، ويقدم من خلاله شخصية شعبية، من إخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، وتأليف هاني سرحان.

قصة مسلسل الغاوي

تدور قصة مسلسل الغاوي في إطار اجتماعي شعبي، ويظهر مكي خلال الأحداث بشخصية مجرم تائب، وتتعرض عائشة بن احمد للخط في إحدى قرى الصعيد، وتواجه صراعات عديدة.