نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح خاص لـ”دوت الخليج الفني”| عمر حسين يتحدث عن تجربته في “خيانة زوجية” وتعاونه مع أميرة دياب ونسرين أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث الفنان عمر حسين عن مشاركته في حلقة “خيانة زوجية”، مؤكدًا أنها كانت تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له، خاصة أنه لم يكن يعلم تفاصيل دوره قبل بدء التصوير.

الفنان عمر حسين

وقال في تصريح خاص لـ”دوت الخليج الفني”: “عندما تواصلوا معي للمشاركة، لم أكن أعرف طبيعة الدور، وعندما علمت، انتابني بعض القلق في البداية، خاصة من ردود فعل الجمهور، لكن المخرجة أميرة دياب احتوتني بشكل كبير وشرحت لي طبيعة المشاهد وطريقة التنفيذ، مما جعلني أشعر براحة أكبر، أنا دائمًا أحب تجربة كل ما هو جديد، ولم يسبق لي أن قدمت شيئًا كهذا من قبل".

كواليس مسلسل “ساعته وتاريخه 2”

وأشار إلى أن أكثر ما أسعده في التجربة هو التأثير الكبير لدوره في الحلقة، موضحًا: “بالنسبة لي، أن أقدم دورًا مؤثرًا في 30 حلقة أفضل من أن أكون بطل 100 حلقة دون تأثير حقيقي.

أما عن ردود الأفعال التي وصلتني بعد عرض الحلقة كانت رائعة وسعدت جدًا بها، خاصة أن الجمهور تفاعل مع الشخصية بشكل كبير".

وعن كواليس التصوير، كشف الفنان عمر حسين عن موقف طريف حدث معه عندما كان يرتدي زي الشخصية في الشارع، حيث قال: “بمجرد خروجي من الكرڤان بالملابس، شعرت بشيء غريب، لأن الناس بدأت تفسح لي الطريق وكأنني امرأة، وهو إحساس مختلف لم أكن لأشعر به لولا هذه التجربة. حتى بعد عرض الحلقة، فوجئت بأحد الأشخاص يناديني في أحد المقاهي ويقول لي مازحًا: ‘مفكر لما تلبس نقاب مش هعرفك؟، وكان الموقف مضحكًا جدًا".

وعن تعاونه مع المخرجة أميرة دياب، أكد أنها محترفة جدًا وتركز بشكل كبير في عملها أثناء التصوير، لكنها في الوقت نفسه متعاونة ومتفاهمة، قائلًا: “رغم تركيزها الكبير، إلا أنها كانت تستمع لنا كشباب وتمنحنا المساحة للإبداع، لم تجعلنا نشعر بأي فارق، وكانت متعاونة جدًا معنا في تنفيذ المشاهد وإعادتها عند الحاجة.”

كما أشاد بتجربته مع الفنانة نسرين أمين، خاصة في أحد المشاهد التي تطلبت تفاعلًا بدنيًا بينهما، حيث قال: “كان هناك مشهد يتطلب أن أدفعها وأجري، وفي البداية كانت متوترة، لكني طمأنتها، وعندما نفذناه، خرج بشكل طبيعي ومؤثر، وكان هناك تعاون كبير بيننا".

واختتم حديثه مؤكدًا أن التجربة كانت ممتعة ومختلفة، وعلمته الكثير عن أهمية التأثير في المشاهد، بغض النظر عن حجم الدور.

قصة مسلسل “ساعته وتاريخه 2”

يواصل الموسم الثاني من “ساعته وتاريخه” تسليط الضوء على قضايا مجتمعية هامة مستوحاة من الواقع المصري، حيث يتناول كل حلقة قضية مستقلة مرتبطة بجرائم حقيقية أثارت الرأي العام.

ويعرض المسلسل تفاصيل هذه القضايا، بدءًا من خلفياتها ودوافع الجناة، وصولًا إلى العوامل النفسية والاجتماعية التي أدت إلى وقوع الجرائم، لينتهي كل حلقة بصدور الحكم القضائي على الجناة.

أبطال الموسم الثاني

ويضم الموسم الثاني من المسلسل كوكبة من النجوم المصريين، من بينهم:

• محمد دياب، صبري فواز، محمد الشرنوبي، أروى جودة، نسرين أمين، علي صبحي، فرح يوسف، محمود الليثي، حسن مالك، مريم الجندي، خالد أنور، ملك أحمد زاهر، ونورين أبو سعدة.

المسلسل من إخراج مجموعة متميزة من المخرجين، وهم: أحمد عادل، عمرو موسى، أميرة دياب، عادل يحيى، وأحمد صبحي، حيث يعملون على تقديم دراما مستوحاة من قضايا حقيقية تم تداولها في المحاكم المصرية.