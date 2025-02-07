القاهرة - محمد ابراهيم -



كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “حكيم باشا”، حيث يخوض الفنان أحمد فهيم تجربة مليئة بالأسرار والتشويق. وأشارت المنصة عبر صفحتها على “فيس بوك”: “أحداث غامضة هنشوفها مع أحمد فهيم في مسلسل حكيم باشا”، مما يرفع منسوب الإثارة لدى الجمهور قبل عرضه في رمضان المقبل.

أحمد فهيم يقود رحلة من الغموض في “حكيم باشا” على Watch It



أبطال المسلسل:

يضم العمل نخبة من النجوم، منهم: دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.

ثنائية جديدة بين مصطفى شعبان وأحمد خالد أمين

يشهد “حكيم باشا” التعاون الأول بين مصطفى شعبان والمخرج أحمد خالد أمين، بينما يجدد تعاونه مع المؤلف محمد الشواف للمرة الثالثة، بعد نجاحهما معًا في مسلسلي “بابا المجال” (2023) و“المعلم” (2024).



“حكيم باشا”.. دراما صعيدية بلمسات تشويقية

ينتظر الجمهور بفارغ الصبر “حكيم باشا”، خاصة مع تصاعد شعبية الأعمال الصعيدية التي تجمع بين الدراما الإنسانية والصراعات المشوقة. فهل يواصل مصطفى شعبان تألقه في رمضان 2025؟ هذا ما ستكشفه الحلقات مع بداية الشهر الكريم.