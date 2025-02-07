نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فريد يجدد إيقاعه بـ "فات أوانها".. تعاون موسيقي مختلف مع إسلام شوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المطرب أحمد فريد لطرح أغنيته الجديدة "فات أوانها"، في تعاون يجمعه مع الشاعر مصطفى ناصر، والملحن تيام علي، والموزع إسلام شوقي، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكشف الموزع إسلام شوقي في تصريحات صحفية عن تفاصيل العمل، مشيرًا إلى أنه يقدم فريد في تجربة موسيقية جديدة تحافظ على هويته الفنية، لكن مع توزيع وأداء مختلف يضفي على الأغنية طابعًا مميزًا.

يأتي هذا الإصدار بعد النجاح الذي حققه فريد مؤخرًا بأغنيته "غايب"، والتي تصدرت قوائم التريند في مصر والسعودية وعدة دول أخرى، ليواصل بذلك مسيرته الناجحة التي بدأها من دار الأوبرا المصرية وصولًا إلى عالم الغناء التجاري.