نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبت.. المركز القومي للسينما يعرض ثلاثة افلام بنادي السينما المستقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، يوم السبت المقبل بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم السينمائيين المستقلين.

فيلم “بودعك”

ويعرض خلال فعاليات النادي الفيلم الروائى القصير "بودعك" إخراج كريم حامد.

وتدور فكرة الفيلم حول متناقضات الحياة العاطفية بين الرجل والمرأة وتغيرها الملحوظ مع العصر الحالى وتتبعات تغير الشخصيات ما بعد الانفصال.

فيلم “لون”



كما يعرض الفيلم الروائى القصير "لون" اخراج أسامة الهجان، ويناقش فكرة العنصرية والسخرية من لون البشرة من خلال شاب يسبب مضايقات لإحدى الفتيات أصحاب البشرة السمراء، ليكتشف بالنهاية ان الإنسانية ليس لها علاقة بذلك ويكتشف خطأه.

فيلم "اتشطر على البردعة"

كما يتم عرض الفيلم الروائى القصير "اتشطر على البردعة" إخراج سليمان حمزة يناقش معاناة شاب عشريني فلاح يعمل في أرض بأجره ولان الارض تبعد عن منزله بمسافة طويله يمشي الشاب كل يوم ليصل للارض مما يجعل حلمه الوحيد شراء حمار.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.