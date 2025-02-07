نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر كريم عبدالعزيز للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان كريم عبدالعزيز تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير فيلم الأكشن والتشويق "The Seven Dogs".

حيث نشر "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورًا حصرية من كواليس العمل، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "يوم مهم في تاريخه وتاريخ صناعة السينما العربية"، مؤكدًا أن الفيلم يمثل نقلة نوعية لصناعة الأفلام في المنطقة.

تفاصيل فيلم "the seven dogs".

الفيلم من قصة فريق Big Time ويجمع بين ا لنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز وسيناريو وحوار محمد الدباح، وسيتم تصويره داخل استوديوهات الحصن Big Time، والتي تُعد من أحدث وأكبر مواقع التصوير السينمائي في المنطقة. وبهذه الخطوة، يصبح "The Seven Dogs" أول عمل سينمائي يُصوَّر في هذه الاستوديوهات، مما يعزز من مكانتها كقاعدة جديدة لصناعة السينما العربية.



إخراج عالمي ومواصفات إنتاج هوليوودية



يتولى إخراج الفيلم الثنائي العالمي Adel وBelal، اللذان سبق لهما إخراج فيلم "Bad Boys 3"، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن المستوى الفني والتقني للفيلم. ومن المتوقع أن يقدم العمل مشاهد أكشن متقنة على غرار الأفلام العالمية، مع تقنيات تصوير وإنتاج تنافس أضخم أفلام هوليوود.