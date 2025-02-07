بعد أيام من وفاته.. مراد فكري صادق يرثي والده ويوجه رسالة له

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان مراد فكري صادق رسالة مؤثرة لوالده الراحل الفنان فكري صادق، الذي رحل عن عالمنا في 17 يناير الماضي، بعد صراع مع المرض، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك مراد فكري مجموعة من الصور تجمعه بوالده داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: “رسالة لأبويا بعد 21 يوما من وداعنا الأخير، أبويا وصاحبي وحبيبي الغالي، بعد التحية السلام عليك في قبرك، أود أن أخبرك إنك واحشتني أوى رحلت عني، لكنك لم ترحل من داخلي في كل لحظة أتذكرك واسمع صوتك، تركتني بجسدٍ وحيد، لكن بروحٍ مملوءة بحبك ونصائحك التي لا تزال تتردد في أذني”.

وأضاف:" كنتَ لي أكثر من أب.. كٌنتَ معلمًا، صديقًا، قدوةً، وفنانًا عظيمًا، زرعتَ في داخلي شغف الفن، وغرست في قلبي الإبداع، وأنا اليوم أكمل الطريق الذي بدأته، وأحاول أن أكون ما كنت تتمناه لي.. أبي أقسم أني لن أخذلك! سأجعل اسمك حيًا، كما كنتَ تحلم، وسأحمل وصاياك لأمي وإخوتي كما وعدتك".

وتابع: "سأجعل نجاحي رسالة تصل إليك حيثما كنت، وسأفرحك حتى وإن كنت في عالمٍ آخر.. فأنت لم تمت في قلبي، ولن تموت في ذاكرة الناس، اللهم اغفر لأبي، وارحمه، واجعل قبره نورًا، واجمعني به في جنات الخُلد حيث لا فراق بعد اليوم".