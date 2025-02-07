هدى الإتربي تروج للجزء الثاني من مسلسل "العتاولة":" الله المولى.. ومحمية في العتاولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة هدى الإتربي لأحدث أعمالها الدرامية، وهو الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت هدى الإتربي صورة من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها قائلة: "الله المولى.. ومحمية في العتاولة".

منشور هدى الاتربي

قصة مسلسل العتاولة



يروي مسلسل "العتاولة" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و"نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيدًا من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة2"



مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.