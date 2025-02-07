شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل "سيد الناس" لـ عمرو سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت منصة "شاهد" عبر صفحتها الرمسية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البرومو التشويقي لمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وكوكبة كبيرة من نجوم الفن، تمهيدًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

وأرفقت بالبرومو تعليقًا:" المعلم جارحي.. كسروا ظهره بس هيقوم وينتقم من كل اللي غدروا بيه، انتظروا مسلسل سيد الناس، يعرض في رمضان".

أحداث مسلسل "سيد الناس"

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس، فى إطار إجتماعي حول أحدي العائلات الكبري، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا علي عقب.



أبطال وصناع مسلسل "سيد الناس"



ومسلسل "سيد الناس" مكون من 30 حلقة، ويضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو سعد،إلهام شاهين، أحمد رزق، منة فضالي، طارق النهري، وياسين السقا،، والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي.