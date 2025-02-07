نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “6 أيام” يواصل نجاحه ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فيلم “6 أيام” إنجازًا جديدًا في شباك التذاكر الأسبوع الماضي، حيث احتل المركز الثاني بعد أن حصد نحو 5 ملايين و82 ألف جنيه من مبيعات 43 ألف تذكرة، ومع هذا الأداء القوي، ارتفع إجمالي إيراداته إلى 15 مليونًا و376 ألف جنيه خلال 21 ليلة عرض، بإجمالي 129.1 ألف تذكرة مباعة.

فيلم "6 أيام”

الفيلم يحظى بإشادة النقاد والجمهور، مما يضعه ضمن أبرز الأعمال السينمائية حاليًا على الساحة.

أحداث فيلم "6 أيام"

تدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي يوسف وفتاة تدعي عالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أبطال وصناع فيلم "6 أيام"



والفيلم من بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان فى أولى تجاربه الاخراجية فى السينما، إنتاج شركة هاني نجيب وأحمد فهمي.

آخر أعمال أحمد مالك:



ويذكر أن آخر أعمال أحمد مالك هو مسلسل مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.