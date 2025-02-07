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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الرسمي للفنانة صفوة من مسلسل “فهد البطل”، الذي تستعد المتحدة لعرضه خلال موسم رمضان القادم.

صفوة تتألق في “فهد البطل” على Watch It خلال دراما رمضان 2025

المسلسل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي ممزوج بالطابع الصعيدي، ويجسد أحمد العوضي شخصية فهد، وهو شاب صعيدي يضطر للهرب من عائلته بسبب الظلم، لينتقل إلى القاهرة ويبدأ حياة جديدة، لكنه يجد نفسه وسط صراعات معقدة.

أبطال وصُناع مسلسل “فهد البطل”

ويشارك في البطولة إلى جانب أحمد العوضي نخبة من النجوم، أبرزهم: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود، ومراد فكري صادق.

بينما يترقب الجمهور عرض المسلسل بشغف، خاصة بعد الكشف البوسترات الرسمية التي أثارت تفاعلًا واسعًا، مما يزيد من الحماس لرؤية هذا العمل الذي يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق.