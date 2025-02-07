نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحفي أحمد نصار يحتفل بإصدار كتابه "دور صحافة الموبايل في تشكيل الرأي العام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشن الصحفي أحمد نصار ابن مدينة طنطا بمحافظة الغربية، كتابه الجديد بعنوان "دور صحافة الموبايل في تشكيل الرأي العام"، وذلك معرض القاهرة الدولي للكتاب في أولى إصداراته الكتابية.

يتناول الكتاب تطور صحافة الموبايل كأداة قوية للتواصل ونقل الأخبار، وتأثيرها الكبير في تشكيل الرأي العام في العصر الحديث.

أمثلة عملية ودراسات إعلامية في كتاب نصار

كما يناقش الكتاب التحديات التي تواجه الصحفيين في التعامل مع هذا النوع من الصحافة، ويقدم أمثلة عملية ودراسات حالة من الواقع الإعلامي.

وأشار "نصار" إلى أن "صحافة الموبايل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد الإعلامي، حيث تمنح الأفراد القدرة على توثيق الأحداث ونشرها بسرعة، مما يغير قواعد اللعبة الإعلامية".