نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر تعود بأسطورة جديدة في “جودر 2” على Watch It في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “جودر 2”، حيث تتألق النجمة وفاء عامر في أجواء خيالية مشوقة، وأعلنت المنصة عبر صفحتها على “فيس بوك”: "حكايات خيالية ممتعة مع النجمة وفاء عامر في مسلسل جودر 2".

وفاء عامر تعود بأسطورة جديدة في “جودر 2” على Watch It في رمضان 2025



المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يستند العمل إلى القصة الشهيرة “جودر الصياد”، المستوحاة من ألف ليلة وليلة، والتي تمتد أحداثها عبر الليالي 608 إلى 633.



تدور القصة حول جودر بن التاجر عمر وما يمر به من مغامرات مشوقة مع أخويه، حيث يعتبر جودر من أكثر الشخصيات الأسطورية شهرةً في الموروث العربي، ولم يسبق تقديمها دراميًا من قبل.