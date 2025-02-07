نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسلام إبراهيم: النجاح في الفن يحتاج إلى شغف وصبر لمواجهة السقوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان إسلام إبراهيم عن رحلته الفنية والتحديات التي واجهها في مشواره، مشيرًا إلى أن حبه الحقيقي للتمثيل كان الدافع الأساسي لاستمراره رغم العقبات. وخلال استضافته في برنامج "منورة بفنها" على إذاعة شعبي إف إم، تحدث عن بداياته كأخصائي تخاطب للأطفال ذوي الهمم، وكيف انتقل إلى عالم التمثيل بعد نجاحه في تقديم "فويسات" باللهجة الدمياطية.

وأكد إسلام أن المسرح يتطلب مجهودًا كبيرًا وإيمانًا حقيقيًا بالفن، مشيرًا إلى حرصه على التنوع في أدواره لتجنب الملل وإثراء تجربته الفنية. كما أعرب عن عشقه للفنانة شادية، واصفًا إياها بـ "إله الرقة"، وكشف الأدوار التي كان يتمنى تجسيدها لو عاد به الزمن، من بينها أدوار نور الشريف في العار وعادل إمام في لصوص لكن ظرفاء.

وفي حديثه عن دراما رمضان، أعلن عن مشاركته كضيف شرف في مسلسل حسبة عمري مع الفنانة روجينا، مؤكدًا رفضه لأعمال لم يجد نفسه فيها. واختتم اللقاء برسالة للشباب الطامحين في مجال التمثيل، قائلًا: "تأكد أنك تحب التمثيل حقًا، لأنك ستسقط كثيرًا، والمهم أن تمتلك القوة للنهوض من جديد".