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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة Watch It الرقمية عن البوستر الرسمي لمسلسل “وتقابل حبيب”، حيث تتألق النجمة بسنت شوقي في دور يجسد مشاعر الحب والحنين، وأثارت المنصة تساؤلًا عبر صفحتها على “فيس بوك”: “هل ممكن الحب القديم يرجع؟”، في إشارة إلى قصة المسلسل المنتظر عرضه خلال رمضان 2025.

"هل يمكن للحب القديم أن يعود؟".. بسنت شوقي تشوق جمهورها لمسلسل “وتقابل حبيب”



ياسمين عبد العزيز تستعد للعودة بقوة في رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب”



تعيش النجمة ياسمين عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث تواصل حاليًا تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد “وتقابل حبيب”، الذي تعود من خلاله إلى سباق الدراما الرمضاني 2025 بعد غيابها عن موسم العام الماضي.



والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

“وتقابل حبيب” يعد عودة قوية لياسمين إلى عالم الدراما الاجتماعية الممزوجة بالتشويق والرومانسية، ومن المتوقع أن يكون أحد أبرز الأعمال في موسم رمضان 2025، مع استمرار الكشف عن أسماء جديدة من فريق العمل خلال الفترة المقبلة.