نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوائز اختيارات النقاد الـ30: هوليوود تحتفل رغم الحرائق، والمنافسة على أشدها بين النجوم!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد انتظار طويل وتأجيلين قسريين بسبب الحرائق المدمرة في لوس أنجلوس، يعود حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ30 ليكون أكثر إثارة من أي وقت مضى. يقام الحفل صباح غدٍ السبت، ويُتوقع أن يشهد حضورًا ضخمًا من أبرز نجوم هوليوود الذين سيعكفون على التنافس على الجوائز التي تكرم أفضل الأعمال السينمائية والتلفزيونية في العام.

ويعتبر هذا الحدث واحدًا من أبرز المناسبات التي يتطلع إليها محبو الفن السابع، حيث يتبارى نجوم كبار مثل أريانا جراندي، سينثيا إريفو، ديمي مور، نيكول كيدمان، ورالف فينس، للحصول على الجوائز في مختلف الفئات. وتشير التوقعات إلى أن المنافسة ستكون مشتعلة هذا العام بين كبار النجوم، مع وجود أفلام مرشحة لنيل جوائز عديدة، أبرزها "Conclave" و"Wicked" اللذان تصدرا قائمة الترشيحات بحصول كل منهما على 11 ترشيحًا.

وفي فئة أفضل فيلم، تتنافس عشرة أعمال على الجائزة الكبرى، وتشمل: "A Complete Unknown"، و"Anora"، و"The Brutalist"، و"Conclave"، و"Dune: Part Two"، و"Emilia Pérez"، و"Nickel Boys"، و"Sing Sing"، و"The Substance"، و"Wicked". هذه القائمة المميزة تعد بالكثير من المفاجآت وتثير الكثير من التكهنات حول هوية الفائزين في كل فئة.

أما في فئة أفضل ممثل، فيخوض معركة شرسة مجموعة من الأسماء اللامعة مثل أدريان برودي، تيموثي شالاميه، دانيال كريج، كولمان دومينجو، رالف فينس، وهيو جرانت. بينما تضم قائمة أفضل الممثلات أسماء رائدة في صناعة السينما، مثل سينثيا أريفو، كارلا صوفيا، ماريان بابتيست، أنجلينا جولي، مايكي ماديسون، وديمي مور. هذه المنافسة ستجعل من الحفل حدثًا لا يُنسى، مع توقعات بأن يقدم النجوم عروضًا مبهرة على السجادة الحمراء.

وبعد سلسلة من الحرائق التي دمرت مساحات واسعة في جنوب كاليفورنيا وأجزاء كبيرة من منطقة لوس أنجلوس، وأودت بحياة خمسة أشخاص، تعود الأضواء لتتسلط على هوليوود، التي مازالت تعاني من آثار تلك الكوارث الطبيعية التي ألقت بظلالها على العديد من المنازل والممتلكات، بما في ذلك منازل بعض من كبار مشاهير صناعة السينما.

ويستعد هذا العام المذيعة الشهيرة تشيلسي هاندلر لتقديم الحفل، حيث ستقوم بإدارة هذا الحدث الضخم وسط أجواء مشحونة بالحماس والتوتر. في ظل الظروف الصعبة، يسعى المنظمون لجعل الحفل مناسبة تليق بتكريم أفضل الأعمال والأداءات التي قدمها النجوم في عالم الفن.