"أسماء جلال تتصدر تريند جوجل وتصبح حديث السوشيال ميديا بعد برومو 'أشغال شقة جدًا'!"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة أسماء جلال قائمة الترند على محرك البحث جوجل، بعدما أصبحت حديث السوشيال ميديا، وذلك عقب ظهورها المميز في البرومو التشويقي لمسلسل "أشغال شقة جدًا".

البرومو الذي طرحته قناة "mbc" لاقى ردود فعل واسعة، خاصة بعد أن تضمن العديد من اللحظات الكوميدية المثيرة التي جذبت الانتباه، وكان من بين هذه اللحظات ظهور أسماء جلال في دور جديد، أثار إعجاب المتابعين، وهو ما جعلها تحقق رواجًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كما أن الأصداء التي تركها المسلسل جعلت اسم "أسماء جلال" يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بأدائها المتقن.

البرومو لم يقتصر على تسليط الضوء على أسماء جلال فقط، بل تضمن أيضًا مفاجأة للجمهور بعد أن كشف عن إصابة الفنان هشام ماجد بشخصية "حمدي" بالعمى في نهاية الفيديو، مما زاد من حدة التوقعات حول أحداث المسلسل الذي ينتظره الكثيرون في موسم رمضان 2025.

يشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين البارزين، مثل هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، وناهد السباعي، إضافة إلى مجموعة من الأسماء اللامعة في عالم الفن. ويُعرض المسلسل في رمضان 2025 على قناة "mbc" ومنصة "شاهد".

