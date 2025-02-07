نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تحيي ذكرى أم كلثوم في بيروت بحفل استثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصلت الفنانة مروة ناجي إلى العاصمة اللبنانية بيروت استعدادًا لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، حيث ستقدم حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم السبت المقبل 8 فبراير، وسط أجواء موسيقية تحيي تراث سيدة الغناء العربي.

وكان في استقبال مروة ناجي الشركة المنظمة للحفل، إلى جانب عدد من محبيها الذين رحبوا بزيارتها للبنان. ومن المقرر أن تبدأ البروفات على الأغاني التي ستقدمها خلال الحفل، والذي يعد واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية التي تحتفي بذكرى أم كلثوم في الوطن العربي.

يُذكر أن مروة ناجي طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "أنا مش قد غيابك"، ضمن ألبومها القادم، حيث تعاونت مع الشاعر خالد تاج والملحن مدين والموزع خالد نبيل، لتواصل مسيرتها في تقديم أعمال غنائية متميزة.