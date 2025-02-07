نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بن أفليك يخطف دور البطولة في "Animals" بعد انسحاب مفاجئ لمات ديمون.. والسبب نولان! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في تطور غير متوقع، استحوذ النجم العالمي بن أفليك على دور البطولة في فيلم "Animals"، الذي سيُعرض حصريًا على منصة نتفليكس، وذلك بعد انسحاب صديقه المقرب وشريكه الفني مات ديمون بسبب تضارب جدول أعماله مع تصوير فيلم المخرج الشهير كريستوفر نولان الجديد "The Odyssey".

من الاختيار الأول إلى الاعتذار.. ماذا حدث لمات ديمون؟

كان مات ديمون المرشح الأول لبطولة "Animals"، الذي يجمع بين التشويق والدراما، لكن ارتباطه بفيلم نولان الجديد، الذي يستند إلى ملحمة هوميروس الشهيرة "الأوديسة"، جعله يعتذر عن الدور في اللحظات الأخيرة. وأدى هذا القرار إلى إعادة ترتيب فريق العمل، ليحل بن أفليك مكانه ليس فقط كبطل، ولكن أيضًا كمخرج للفيلم.

تفاصيل فيلم "Animals".. جرائم وخطف في أجواء غامضة

يتولى كونور ماكنتاير كتابة سيناريو الفيلم، الذي تدور أحداثه حول عملية اختطاف غامضة تشعل سلسلة من الأحداث المثيرة، مما يجعل الفيلم واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في الفترة المقبلة. ولم يُكشف بعد عن باقي فريق التمثيل، لكن من المتوقع أن يضم أسماء لامعة في هوليوود.

"The Odyssey" يأخذ ديمون إلى جزيرة الماعز.. تفاصيل تصوير ملحمة نولان

في سياق متصل، كشفت تقارير جديدة عن بدء تصوير فيلم "The Odyssey"، حيث سيجري تصوير بعض مشاهده في جزيرة فافينانا الإيطالية، التي تُعرف باسم "جزيرة الماعز". وتعتبر هذه الجزيرة موقعًا رمزيًا في الملحمة الإغريقية، حيث يعتقد أن البطل الأسطوري أوديسيوس هبط هناك مع طاقمه بحثًا عن المؤن.

يشارك في بطولة فيلم "The Odyssey" إلى جانب مات ديمون كوكبة من النجوم، من بينهم توم هولاند، زندايا، آن هاثاواي، لوبيتا نيونجو، تشارليز ثيرون، وروبرت باتينسون، مما يجعله أحد أضخم إنتاجات Universal Pictures المرتقبة.

هل يؤثر غياب ديمون على "Animals"؟

يعتبر انسحاب مات ديمون من "Animals" تحديًا كبيرًا لصنّاع الفيلم، خاصة أنه كان الوجه الأبرز للعمل، لكن وجود بن أفليك كمخرج وبطل قد يضيف لمسة مختلفة، وربما يجعل الفيلم أكثر جذبًا لجمهور أفليك، الذي حقق نجاحات ضخمة في الإخراج سابقًا، مثل "Argo" الحائز على جائزة الأوسكار.

تبقى التساؤلات مفتوحة حول مدى تأثير هذا التغيير على "Animals"، وما إذا كان الفيلم سيتمكن من تحقيق النجاح المنتظر بعد انسحاب بطله الأصلي، أم أن لمسة أفليك ستجعله إضافة قوية لمكتبة أفلام نتفليكس؟