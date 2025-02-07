"The Seven Dogs".. أضخم إنتاج عربي بميزانية 40 مليون دولار يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز

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أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة غير مسبوقة بتاريخ السينما العربية، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن بدء تصوير فيلم الأكشن والتشويق "The Seven Dogs"، والذي يجمع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز في بطولة ضخمة تعد الأضخم إنتاجيًا في العالم العربي حتى الآن، بميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على فيسبوك صورًا حصرية من كواليس العمل، معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة التي وصفها بأنها "يوم مهم في تاريخه وتاريخ صناعة السينما العربية"، مؤكدًا أن الفيلم يمثل نقلة نوعية لصناعة الأفلام في المنطقة.

أول فيلم يُصوَّر في استوديوهات الحصن Big Time

الفيلم من قصة فريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وسيتم تصويره داخل استوديوهات الحصن Big Time، والتي تُعد من أحدث وأكبر مواقع التصوير السينمائي في المنطقة. وبهذه الخطوة، يصبح "The Seven Dogs" أول عمل سينمائي يُصوَّر في هذه الاستوديوهات، مما يعزز من مكانتها كقاعدة جديدة لصناعة السينما العربية.

إخراج عالمي ومواصفات إنتاج هوليوودية

يتولى إخراج الفيلم الثنائي العالمي Adel وBelal، اللذان سبق لهما إخراج فيلم "Bad Boys 3"، وهو ما يرفع سقف التوقعات بشأن المستوى الفني والتقني للفيلم. ومن المتوقع أن يقدم العمل مشاهد أكشن متقنة على غرار الأفلام العالمية، مع تقنيات تصوير وإنتاج تنافس أضخم أفلام هوليوود.

تركي آل الشيخ: الحلم أصبح حقيقة

في تعليقه على انطلاق التصوير، كتب تركي آل الشيخ عبر فيسبوك:

"اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي... اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح... الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استوديوهات الحصن Big Time… في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار… بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة… الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز… وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كان آخر أعمالهما Bad Boys 3... يارب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".

ويعكس هذا المشروع طموحًا جديدًا للسينما العربية، حيث يسعى إلى تقديم تجربة سينمائية تضاهي الإنتاجات العالمية، سواء من حيث القصة أو الإخراج أو التقنيات المستخدمة. ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بترقب واسع من الجمهور والنقاد على حد سواء، خاصة مع مشاركة نجمين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد عز، اللذين قدما العديد من الأعمال الناجحة في السنوات الأخيرة.

موعد العرض في دور السينما

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد طرح "The Seven Dogs" في دور العرض، إلا أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون واحدًا من أضخم الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية عرضه عالميًا لجذب جمهور أوسع خارج العالم العربي.

بهذا المشروع، يبدو أن السينما العربية مقبلة على مرحلة جديدة من الإنتاج الضخم والمنافسة العالمية، فهل يكون "The Seven Dogs" البداية لحقبة جديدة من الأفلام العربية ذات الطابع الهوليوودي؟