نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذر رياحنة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن شخصية "سليم" في مسلسل "حكيم باشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم الأردني منذر رياحنة عن تفاصيل دوره في مسلسل "حكيم باشا"،في تصريح خاص لموقع “دوت الخليج الفني” الذي يعد واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في موسم الدراما القادم.

وأعلن أنه يجسد شخصية "سليم"، وهي شخصية غامضة وقوية تدخل في صراع كبير مع البطل "حكيم باشا"، الذي يؤديه النجم مصطفى شعبان.

دور "سليم" والصراع المحتدم في "حكيم باشا"

أوضح منذر رياحنة أن شخصية "سليم" تحمل في طياتها الكثير من الأسرار، حيث يظهر كرجل شديد الذكاء، قوي الشخصية، ويمتلك نفوذًا كبيرًا في عالم تجارة الآثار، مما يجعله في مواجهة مباشرة مع "حكيم باشا".

وأضاف أن الدور تطلب منه تحضيرات مكثفة، سواء على مستوى الأداء التمثيلي أو التحضير النفسي، خاصةً أن الشخصية تمر بالعديد من المنعطفات الدرامية الحادة.

وأشار رياحنة إلى أن العمل يجمع بين الإثارة والتشويق، حيث تتشابك العلاقات بين الأبطال في إطار درامي مليء بالمفاجآت، مؤكدًا أن الجمهور سيكون على موعد مع تجربة مميزة، سواء من حيث الحبكة أو الأداء التمثيلي القوي.

تفاصيل مسلسل "حكيم باشا"

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، إلى جانب عدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي درامي حول تاجر الآثار "حكيم باشا"، الذي يجد نفسه في مواجهة خطيرة مع "سليم"، ما يؤدي إلى تصاعد الصراعات والمواجهات بينهما، وسط أجواء من الإثارة والغموض.

يتكون المسلسل من 30 حلقة، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأعمال التي ستلفت الأنظار، خاصةً مع مشاركة نجوم كبار يتمتعون بجماهيرية واسعة.

منذر رياحنة.. نجم بأدوار استثنائية

يعتبر منذر رياحنة من أبرز النجوم العرب الذين استطاعوا تحقيق نجاحات متتالية في الدراما والسينما، حيث بدأ مشواره في المسرح الأردني، لينطلق بعدها إلى أدوار مميزة في الدراما العربية.

وبفضل قدرته على تجسيد شخصيات معقدة بمهارة، أصبح منذر رياحنة واحدًا من أكثر النجوم تميزًا في تقديم الأدوار الصعبة، مما يجعله إضافة قوية لأي عمل يشارك فيه، كما هو الحال في "حكيم باشا"، الذي ينتظر الجمهور أداءه فيه بشغف.