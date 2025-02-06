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بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا”

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  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 1/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 2/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 3/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 4/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 5/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 6/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 7/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 8/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 9/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 10/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 11/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 12/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 13/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 14/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 15/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 16/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 17/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 18/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 19/20
  • بالصور.. أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا” 20/20

القاهرة - محمد ابراهيم -  


أُقيم مساء أمس الأربعاء حفل مميز للمطرب أحمد سعد، احتفالًا بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا"، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور.


وكان من أبرز الحضور: زوجته علياء بسيوني، وماجد المصري، عزيز الشافعي، الملحن إيهاب عبد الواحد، محمد الشرنوبي، ويجز، وتامر عاشور، ساندي، نادر حمدي، وغيرهم من الفنانين.

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أحمد سعد يشعل الأجواء في حفل إطلاق ألبومه الجديد “حبيبنا”
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المطرب أحمد سعد والملحن نادر حمدي
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الفنان أحمد سعد

أحدث أعمال أحمد سعد

أطلق الفنان أحمد سعد ألبومه الجديد حبيبنا، الذي يضم تسع أغنيات متنوعة تمزج بين ألوان موسيقية مختلفة، مستفيدًا من خبرته الطويلة في الساحة الفنية لتقديم عمل يعكس تجربته الشخصية بأسلوب متجدد.

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الفنان أحمد سعد يطلق حفل ألبومه الأخير “حبيبنا”


يحمل الألبوم اسم أغنيته الرئيسية حبيبنا، التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها مدين، ووزعها أحمد إبراهيم. كما يضم عددًا من الأغنيات المتميزة، منها مفتقدني بكلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وعايز سلامتك من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.

 

ويشمل الألبوم أيضًا لو تيجي، من كلمات أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع نادر حمدي، إلى جانب تيجي نحارب بكلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم. أما أغنية بسيط، فهي من كلمات نادر عبدالله، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، في حين تحمل سودا سودا بصمة منة القيعي في الكلمات، وإيهاب عبد الواحد في الألحان، ونادر حمدي في التوزيع.

 

ويختتم الألبوم برائعة أنا مشيت، التي كتبها تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها نادر حمدي، بالإضافة إلى عمري اللي فات، التي جاءت بكلمات محمد الشافعي، وألحان وتوزيع محمد إبراهيم، لتكتمل بذلك تجربة موسيقية غنية تعكس رؤية أحمد سعد الفنية المتجددة.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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