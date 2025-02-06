بسبب منشور غامض.. منة عرفة تُثير الجدل

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاعت منة عرفة ان تثير الجدل بعدما شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» أحدث ظهور خلال الساعات القليلة الماضية.

منة عرفة تُثير الجدل

وأثارت منه عرفة الجدل، معلقة عليها قائلة: «ممتنة ومباركة، من خلال عيون حبيبي»، لتنهال عليها تعليقات الجمهور بالتساؤل، حول وجود علاقة أو ارتباط جديد بحياتها.

أحدث أعمال منه عرفة

ومن ناحية آخرى، تشارك منه عرفة في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي من المقرر عرضه ضمن أعمال موسم مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب لـ ياسمين عبد العزيز حول، سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفي الوقت نفسه تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

آخر أعمال منة عرفة

وكان آخر أعمال منة عرفة هو فيلم «أسود ملون»، بطولة رنا رئيس، الذي تم عرضه خلال الفترة الماضية، وتدور أحداث العمل حول منظمة حفلات زفاف، والتي تلجأ إلى طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية للتخلص من أزمتها، وبظهور شاب في حياتها، تنقلب الأمور رأسًا على عقب، وشارك في بطولة الفيلم عدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبد الفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.