حنان مطاوع: قدمت مسلسل جولة أخيرة مجاملة وأستشير ريهام عبدالغفور في كل أمور حياتي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج الراديو بيضحك، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة 90.90، وكشفت خلال اللقاء عن سبب عملها مع أحمد السقا في مسلسل جولة أخيرة، وعلاقتها بـ ريهام عبدالغفور.

سبب ظهور حنان مطاوع ضيف شرف مع السقا

وقالت مطاوع: قدمت مسلسل جولة أخيرة محبة ومجاملة للمنتج صادق الصباح، الذي كان من المقرر أن يجمعني به مشاريع عدة ولكن لم نوفق، كما أن مريم أحمدي مخرجة مهمة، وذلك بالإضافة إلى وجود أحمد السقا لأني كان نفسي أشتغل معاه من بداية مسيرتي الفنية، فوافقت على الظهور ضيف شرف بعدد من المشاهد القليلة دون طلبات محددة.

حنان مطاوع تتحدث عن ريهام عبدالغفور

واضافت ريهام عبدالغفور: ريهام أختي وصاحبتي وفنانة عظيمة، ودائمًا أستشيرها في كل أمور حياتي، ونفسي تنجح وتكسر الدنيا في مسلسلها فى رمضان الجاي، لأنها في حاجة إلى هذا النجاح، خاصة في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها.

آخر أعمال حنان مطاوع

وكان آخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل صفحة بيضا، الذي يُعرض حاليًا على قنوات ON ومنصة WATCH IT، وينافس على صدارة الأكثر مشاهدة على المنصة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حنان مطاوع، سامي الشيخ، أحمد الرافعي، مها نصار، أحمد الشامي، أحمد ماجد، حنان يوسف، عمر الشناوى، وحسن العدل، والمسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

كما شاركت في مسلسل "صوت وصورة" بجانب كلا من المسلسل مراد مكرم ونجلاء بدر ووليد فواز ورامي الطباري وعمرو وهبة، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول عالم الذكاء الاصطناعي حيث تقع رضوى في فخ هذا العالم وهي متهمة بجريمة قتل الطبيب عصام الصياد وهناك دليل قوي ضدها، حيث أنه يوجد تسجيل لارتكابها للجريمة بالصوت والصورة فهل ستتمكن رضوى من النجاة من هذا الفعل.