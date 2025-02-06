إيناس الدغيدي: أنا بكلم ربنا وبطالب بالمساكنة قبل الزواج لأنه حلال

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت المخرجة إيناس الدغيدي، أنها تحدثت مع الله عزوجل في وقت من الأوقات ومؤمنة بوجودة وأنه الواحد الأحد، لكنها لم تؤمن ببعض الأشياء التي تقال عن الأنبياء ربما من نقلها عنهم كانت خاطئة، مؤكدة أن الجنس قبل الزواج حلال وذلك على حسب تصريحاتها.



وأضافت إيناس الدغيدي، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "الفصول الأربعة"، مع الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية "الجديد" قائلة: "أنا كلمت ربنا في الطبيعة وأنا قاعدة وسط البحر والجبال، والناس وقتها قالوا عليا هي إزاي تكلم ربنا، طيب ما كلنا بنكلم ربنا، وقولتله يارب أنا مقتنعه وموحده بيك وبوجودك وأنك الواحد الأحد، بس في حاجات مش مقتنعة بيها وقولتله سامحني يارب لو أنا غلطت وأنا مش ملحدة".

وأوضحت إيناس الدغيدي بأن ممارسة الجنس أو المساكنة حلال قبل الزواج، وذلك في حالة موافقة الطرفين والزواج في الإسلام له ثلاثة شروط القبول ثم العرض ثم الإشهار، وناقشت ذلك في فيلم "مذكرات مراهقة"، وقديمًا كانت الناس تتزوج عن طريق الموافقة ثم كان ينادي أحد الأشخاص في جميع الأماكن قائلًا:"فلان تزوج فلانة".

واختتمت إيناس الدغيدي حديثها بأن زواجها من طبيب الأسنان الراحل نبيل معوض، حيث جائت عن طريق محض الصدفة، وبداية تعارفنا كانت من خلال أحد أصدقائنا وبعدها ذهبت لعيادته لكي أعالج أسناني ولبست الصليب لكي يهتم بي لأنه قديما كان كل شخص يهتم بالشخص من نفس ديانته وسألني عن ديانتي لكنني أعترفت أنني مسلمة وطلبت منه أن يشهر إسلامه