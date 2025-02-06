نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يستكمل تصوير فيلم "درويش" بمدينة الإنتاج الإعلامي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "درويش" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تدور أحداث العمل في أجواء مستوحاة من أربعينيات القرن الماضي، مقدمًا مزيجًا من الإثارة، الغموض، والكوميديا في تجربة سينمائية مختلفة.

وتمكنت عدسات "دوت الخليج الفني" من التقاط صور حصرية من موقع تصوير فيلم “درويش”، حيث ظهر أبطال العمل في مشاهد تعكس الطابع التاريخي للفيلم، وسط إنتاج ضخم وتصميم بصري يعيد إحياء روح تلك الحقبة الزمنية، من خلال الملابس والسيارات المستخدمة في ذلك الوقت.

قصة "درويش".. مغامرة غير متوقعة

يجسد عمرو يوسف شخصية درويش، الرجل الذي يجد نفسه في دوامة من التناقضات، متأرجحًا بين الدهاء والبساطة، الذكاء والمكر، الفكاهة والجدية. وتدفعه الأحداث إلى خوض مغامرات مثيرة تحمل مفاجآت غير متوقعة، ما يجعل الشخصية ذات طابع خاص يمزج بين الأكشن والتشويق بروح كوميدية خفيفة.

وكشف عمرو يوسف أنه استغرق أربع سنوات بالتعاون مع الكاتب وسام صبري في تطوير تفاصيل الشخصية وعالمها الفريد، حيث أراد تقديم تجربة سينمائية جديدة تجمع بين المغامرة والترفيه بأسلوب مختلف.

كواليس تصوير فيلم درويش

إنتاج ضخم لـ فيلم درويش

من جهته، صرح المنتج محمد حفظي أن "فيلم درويش" ليس سياسيًا، بل ينتمي إلى فئة الأكشن الكوميدي، إذ تدور أحداثه حول نصّاب يجد نفسه بطلًا بالصدفة، مشيرًا إلى أن الفيلم يتطلب إمكانيات إنتاجية ضخمة بسبب طبيعته التاريخية وتحديات التنفيذ.

أبطال فيلم درويش

ويشارك في بطولة “فيلم درويش” نخبة من النجوم، منهم دينا الشربيني، مصطفى غريب، محمد شاهين، أحمد محارب، خالد كمال، وتارا عماد، فيما يتولى إخراجه وليد الحلفاوي، ليقدم للجمهور جرعة من التشويق والمفاجآت بقالب سينمائي غير تقليدي.

مع هذه التركيبة المثيرة والسيناريو المتقن، يبدو أن "درويش" سيكون أحد أبرز الأفلام المنتظرة في الفترة المقبلة، ليقدم تجربة سينمائية تحمل مزيجًا فريدًا من الأكشن والكوميديا.

كواليس تصوير فيلم درويش

كواليس تصوير فيلم درويش (2)

كواليس تصوير فيلم درويش (3)

كواليس تصوير فيلم درويش (4)

كواليس تصوير فيلم درويش (5)

كواليس تصوير فيلم درويش (6)

كواليس تصوير فيلم درويش (7)