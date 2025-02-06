تعرف علي ضيوف شرف مسلسل أشغال شقة 2 رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الحساب الرسمي لقناة mbc مصر عبر إنستجرام، البرومو التشويقي لمسلسل أشغال شقة 2 لـ هشام ماجد.

ويأتي الجزء الثاني من العمل بعنوان أشغال شقة جدًا، وينافس في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

أبرز ضيوف الشرف في أشغال شقة 2

وظهر في البرومو عدد من النجمات كضيوف شرف، ومنهن ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر.

تفاصيل أشغال شقة 2

وتدور احداث أشغال شقة جدًا في إطار اجتماعي كوميدي، يستكمل أحداث الجزء الأول، والذي تناول حياة زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، مما يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.

ابطال مسلسل أشغال شقة 2

والمسلسل مكون من 15 حلقة، وسيُعرض على قنوات mbc ومنصة شاهد، ومن بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي، رحاب الجمل، علي صبحي، وأحمد الرافعي، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم بضع ساعات في يوم ما، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لـ محمد صادق صدرت في عام 2012، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين مجموعة من الشباب في عدد من الساعات في يوم واحد، بطولة نخبة من النجوم، ومنهم هشام ماجد، مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد سلام، محمد الشرنوبي، أسماء جلال، مايان السيد، خالد أنور، حنان سليمان، وعبير منير، والفيلم من تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.