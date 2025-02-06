14 فبراير.. وليد توفيق يحيي حفل عيد الحب بالقاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد وليد توفيق لـ إحياء حفله الجديد يوم 14 فبراير الجاري، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وذلك في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

تفاصيل حفل وليد توفيق الجديد

وسيقدم توفيق على مدار الحفل مجموعة كبيرة من أغانية الرومانسية الشهيرة بين القديم والحديث، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من عشاق وليد.

تفاصيل ألبوم وليد توفيق الجديد

ومن ناحية أخرى، انتهى وليد توفيق خلال الفترة القليلة الماضية من تسجيل أغانى ألبومه الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ويحتوي على 6 أغاني تعتمد على اللون الرومانسي، والأغاني هي: كبرت البنوت، من كلمات وألحان جورج خباز وتوزيع باسم منير، إنت بالناس كلهم، من كلمات إسماعيل رأفت وألحان وليد سعد توزيع أحمد عادل، وأغنية شو بدي بالورد من كلمات وألحان سليم سلامة وتوزيع مصطفى عبدالرضا.

آخر أغاني وليد توفيق

وكان آخر أغاني وليد توفيق، كنت ببعت السلام، والتي طرحها على طريقة الفيديو في يونيو من العام الماضي عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات هاني عبدالكريم، توزيع موسيقي ومكس أكرم عادل، ماستر رامي فؤاد، والفيديو كليب من إخراج ري حاج.

كلمات أغنية كنت ببعت السلام

ببعت السلام كلمات، كل يوم ببعتلك السلام، والرسايل ليه مبتتقريش، يكون في علمك مش بنام، وإنت غايب عني مش بعيش، كل يوم ببعتلك السلام، والرسايل ليه مبتتقريش، يكون في علمك مش بنام، وإنت غايب عني مش بعيش، إنت نور الدنيا انت، وغيرك إنت مليش، يوم عن يوم بيزيد، الحنين فاض بيا بعدك، ومبقاش بيفيد، الحنين فاض بيا بعدك، ومبقاش بيفيد، إحتياجي ليك يا حبيبي، يوم عن يوم بيزيد، الحنين فاض بيا بعدك، ومبقاش بيفيد، إنت نور الدنيا انت، وغيرك إنت مليش، إحتياجي ليك يا حبيبي، يوم عن يوم بيزيد، الحنين فاض بيا بعدك، ومبقاش بيفيد.