الملحن مدين يحتفل مع أحمد سعد بإطلاق ألبوم "حبيبنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن مدين في الاحتفال بإطلاق ألبوم "حبيبنا" للنجم أحمد سعد، وسط حضور نخبة من صناع الموسيقى والفنانين.

ونشر مدين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من أجواء الحفل، معلقًا: "مع حبايبي وإخواتي الفنانين والصناع من حفل ألبوم حبيبنا أحمد_سعد".

مدين يتصدر التريند بعد نجاح أعماله

تصدر الملحن المصري مدين تريند "إكس" (تويتر سابقًا) مؤخرًا، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغانيه الأخيرة، خاصة "جم شرفوا" و"ماشيين" للفنان تامر عاشور، وأغنية "حبيبنا" للفنان أحمد سعد، حيث لاقت جميعها إعجابًا واسعًا من الجمهور، واحتل اسم "مدين" المركز الأول على الموقع بفضل التفاعل الكبير مع أعماله الجديدة.

وعبّر مدين، وقتها عن سعادته بهذا النجاح عبر حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، قائلًا:

“مبسوط جدًا بردود أفعالكُم وتفاعلكُم مع أعمالي اللي خلتني أكون تريند على تويتر. شكرًا لكل اللي دعمني، ولإخواتي وحبايبي الفنانين تامر_عاشور وأحمد_سعد. يا رب دايمًا أقدم لكم أعمال تعجبكم وتكون عند حسن ظنكم”.

نجاحات مستمرة على يوتيوب

حققت أغنيتا "جم شرفوا" و"ماشيين" من ألبوم تامر عاشور الجديد "ياه" نسب مشاهدة عالية، حيث تقترب "ماشيين" من حاجز المليونين عبر موقع يوتيوب، بينما تقترب "جم شرفوا" من المليون مشاهدة خلال أيام قليلة من طرح الألبوم،كما تقترب أغنية "حبيبنا" لأحمد سعد من النصف مليون مشاهدة، ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على أعمال مدين الأخيرة.

ويواصل مدين تحقيق النجاحات المتتالية، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز الملحنين في الساحة الغنائية العربية.