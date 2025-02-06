القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة رنا رئيس عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «سيد الناس» من بطولة النجم عمرو سعد، والذي من المفترض عرضه أعمال مسلسلات رمضان 2025.

تفاصيل شخصية رنا رئيس في «سيد الناس» رمضان 2025

وشاركت رنا رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، البوستر الدعائي لشخصيتها بمسلسل «سيد الناس»، وعلقت عليها قائلة: «علية أبو العباس في سيد الناس للمخرج محمد سامي رمضان 2025 إن شاء الله».

أبطال مسلسل «سيد الناس»

ومسلسل «سيد الناس» بطولة عمرو سعد، إلى جانب عدد من الفنانين أبرزهم: أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، وأخرين من الفنانين.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث مسلسل سيد الناس في إحدى القرى في صعيد مصر، ويبدأ التصوير في منطقة الصليبة، حيث يتواجد منزل عمرو سعد ضمن أحداث المسلسل، والعمل من تأليف خالد صلاح والمخرج محمد سامي، وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال رنا رئيس

وكان آخر أعمال رنا رئيس هو مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث، والذي يحظى بجماهيرية واسعة، والذي يتم عرضه حاليًا عبر منصة "شاهد"، مسلسل "روح جدو" الفنانة رنا رئيس والفنان إسلام إبراهيم، وعدد من النجوم منهم الفنانة عارفة عبد الرسول، انتصار، حجاج عبدالعظيم، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، محمد المحمدي وآخرين، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف حسام كمال.

قصة مسلسل "روح جدو"

وتدور أحداث مسلسل "روح جدو"، في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، حيث تجسد الفنانة رنا رئيس شخصية دكتورة، في حين يجسد الفنان إسلام إبراهيم شخصية خطيبها الذي يعاني من اضطرابات نفسية، ويواجهان معًا سلسلة من الأحداث الكوميدية المرعبة بعد محاولتهما بيع قصر قديم، واكتشاف أن القصر يوجد به عفاريت تسكنه، ما يضعهما في مواقف طريفة ومثيرة.