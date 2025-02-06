نجلاء الدوخي أول إعلامية إماراتية تحصل على تبعية الأمم المتحدة بعضوية اتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 6 فبراير 2025 07:28 مساءً - حصلت الإعلامية نجلاء الدوخي على تبعية الأمم المتحدة وذلك بعد حصولها على عضوية اتحاد الإعلاميين العرب عضو الأمم المتحدة، لتكون بذلك أول إعلامية إماراتية تحقق هذا الإنجاز.

جاء هذا التتويج بناءً على الدور البارز الذي تقوم به نجلاء الدوخي في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، حيث تم ترشيحها للحصول على عضوية اتحاد الإعلاميين العرب وتبعية الأمم المتحدة من قبل سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ومن جانبه أكد الإعلامي الدكتور أحمد نور، رئيس كل من اتحاد الإعلاميين العرب واتحاد المبدعين العرب أعضاء الأمم المتحدة، أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهود نجلاء الدوخي في مجال الإعلام ودورها الفعال في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي على المستوى الدولي، حيث تشغل نجلاء الدوخي منصب مدير إدارة التسويق والاتصال الحكومي في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي.

ويقول الفريق محمد المري مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "أن اختيار نجلاء الدوخي يأتي بناء على ماساهمت به بشكل كبير في تطوير استراتيجيات الاتصال والتسويق الحكومي والسمعة المؤسسية، مما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمساهمة في تعزيز صورة دبي كمدينة عالمية".

هذا وقد أعربت نجلاء الدوخي عن شكرها وامتنانها للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ومديرها العام سعادة الفريق محمد المري على دعمهم الكبير وترشيحها لهذه العضوية. حيث قالت: "هذا الإنجاز لم يكن ليحدث لولا توجيهات ودعم قيادة إقامة دبي المستمر لي في مسيرتي المهنية. و أضافت الدوخي بأن العمل الجماعي والتعاون هو المفتاح لتحقيق النجاحات، مؤكدة على التزامها للمساهمة في تعزيز مكانة الإعلام الإماراتي على الساحة الدولية."

هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة في مسيرة نجلاء الدوخي المهنية، ويعكس التزامها المستمر بالتميز في مجال الاتصال الحكومي و الإعلام، كما يعزز من مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الدولية.

