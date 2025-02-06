حلمي عبد الباقي يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "كفاية جراح"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم حلمي عبد الباقي أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "كفاية جراح" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وصفحاته على السوشيال ميديا، وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

حلمي عبد الباقي كفاية جراح

أغنية "كفاية جراح" من كلمات زياد حسن وألحان محمد الفخراني وتوزيع رامي المصرى، وتصدرت التريند، حيث ظهر من خلالها بأداء مختلف نال اعجاب جمهوره.

وتقول كلمات الأغنية: أنا قلبي يادنيا فاض بيه انتى بتعملي فيه كده ليه، بتجرحى من غير أسباب، رخيلي ياعمر حبالك سيب ولا مليش في الدنيا نصيب، يعني أنا مش معمولى حساب، الله يخليكي كفاية جراح ولا أنا مش مكتوبلي أرتاح.

حلمي عبد الباقي كفاية جراح

وقال النجم حلمي عبد الباقي فى تصريحات صحفية أنه يراهن على الأغنية بعد طرحها وتصدرها التريند، حيث يقدمها بشكل جديد عليه، ويتمني أن تنال اعجاب جمهوره، وتعد من أفضل الأغانى الذي يعتز بها في مشواره الغنائي.

وطرح مؤخرا النجم حلمى عبد الباقي أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب، وحققت نجاحا كبيرا، وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

حلمي عبد الباقي كفاية جراح

حلمي عبد الباقي عيش وملح

وتقول كلمات الأغنية: "عرفنا مين عدو ومين حبيب وشوفنا كل حاجة عن قريب عرفنا مين عرفنا مصلحة وراح وساب وجابها في النصيب محبه عشره كله كان كلام يومين جمال وراحو والسلام، عملنا ياما خير في ناس كتير وعادي برده طلعوا مش تمام، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل ياريت منشفكوش بعدين، محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا محدش شالنا الا أيدينا، محدش حبلنا الخير الا واتشال جوه عينينا بلا عيش وملح، سبتولنا جرح واخدته فرح السنين بلا عيش وملح مش عاوزه شرح عشرتكو طلعت كمين، محدش يسألنا جمايل صحيح مثلتوا الدورهايل، ياريت منشفكوش بعدين محدش يجي ويتحايل محدش ليه فضل علينا، محدش شالنا الا ايدينا محدش حبلنا الخير، الا واتشال جوه عينينا سواد قلوبكوا باين من الهزار الضحكه خارجه بتداري، الصفار عملنا قيمه للي ميساويش وفي النهايه بخ كله طار.

ويعيش النجم حلمى عبد الباقى حالة من النشاط الغنائى خلال الفترة المقبلة، حيث يتعاون في عدة أغانى مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين ويطرحها على طريقة السينجل.