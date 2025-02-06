القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان رامي صبري لإحياء أحدث حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في «فاميلي بارك» بالقاهرة الجديدة المقرر انطلاقته في الفترة المقبلة.

رامي صبري يستعد لـ حفل بالقاهرة الجديدة 21 فبراير

ويحيي رامي صبري حفل القاهرة الجديده يوم 21 فبراير، ومن المقرر أن يقدم رامي خلال الحفل باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

رامي صبري يروج لـ حفل بالقاهرة الجديدة

وروج رامي صبري لحفلته عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام من خلال البوستر الدعائي، معلقا عليه قائلا: «طلاب 2025، مستنيكم يوم 21 فبراير 2025، في فاميلي بارك علشان نغني مع بعض أحلى الأغاني اللي بتحبوها، استنوني».

آخر أعمال رامي صبري

وكان آخر أعمال رامي صبري هو أغنية «فعلا مبيتنسيش» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» بالتعاون مع الفنان تامر حسني، من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، جيتار أحمد حسين.

كلمات أغنية «فعلا مبتنسيش»

«فين مني زمان أنا جيت أوي عليه، قفلت أنا كل البيبان بينا بعمايلي فيه، فرطت فيه بإيديا أنا أذيته طول السنين، وجالي قلب ازاي كده والقسوة جاتلي منين، ضميري مش مرتاح عشان ضيعته بأيديا، أناني كنت وهو كان باقي عليا، أنا اللي ألف مرة خان ولا عاب في يوم فيا، فعلًا مابيتنسيش، وحاولت أتعايش بفشل واقفه حياتي ومش بعيش، وبكابر عامل قادر، وإن فراقه مهزنيش وأنا تايه في الحياة، وقفت بيا خلاص الحياه ومشوفتش بعده خير».